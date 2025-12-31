Vali Ercan Turan aldı, bakanlık atadı

Iğdır İl Özel İdaresi'nde 2023 yılında yaşanan görev değişiklikleri ve sonrasında yaşanan gelişmeler kamuoyunda tartışmalara neden olurken, Ferhat Akkuş mahkemeyi kazanarak yeniden Iğdır İl Özel İdaresi Genel Sekreteri oldu.

2023 yılında Iğdır İl Özel İdaresi Genel Sekreteri olarak görev yapan Ferhat Akkuş, herhangi bir gerekçe gösterilmeden Iğdır Valisi Ercan Turan tarafından görevden alındı. Ç Akkuş'un yerine Yüksel Kasım Çarman atandı. Görevden alınmasının ardından yargı yoluna başvuran Ferhat Akkuş, açtığı davanın sonuçlanmasıyla mahkeme kararı doğrultusunda İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine geri döndü. Akkuş'un göreve dönüşü, İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla gerçekleşti. Bu süreçte yapılan yeni görevlendirmeyle Yüksel Kasım Çarman, Köylere Hizmet Götürme Birliği görevine getirildi. Öte yandan 2023 yılında İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Nuri Turan ve Mehmet Ali Bulut da görevlerinden alınmıştı. Mahkeme kararıyla görevlerine iade edilen Turan ve Bulut, vali Turan tarafından yeniden görevden

Yüksel Çarman dönemi tartışmaları

Yüksel Kasım Çarman'ın İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevinde bulunduğu dönem de çeşitli iddialar ve tartışmalarla gündeme geldi. Çarman'ın görev süresi boyunca gerçekleştirilen bazı ihalelerin kamuoyunda eleştirilere neden olduğu belirtildi. Özellikle millet bahçesi içerisindeki yapıların kiraya verilmesi, ülke genelinde tepkilere yol açtı. Söz konusu alanların kiralanmasına ilişkin süreçte usulsüzlük yapıldığı ve kiraya verilen alanların Yüksel Kasım Çarman ile bağlantılı olduğuna dair iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bu iddialar hakkında yetkili kurumlardan resmi bir açıklama yapılmadı. Iğdır İl Özel İdaresi'nde yaşanan görev değişiklikleri, yargı kararları ve ihale süreçleriyle ilgili tartışmalar, kamuoyunda şeffaflık ve yönetim anlayışı konularında dikkat çekmeye devam ediyor. - IĞDIR