Iğdır'da uyuşturucuya geçit yok
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda M.A. ve M.B. isimli şahısları yakaladı. Operasyonda metamfetamin, esrar, ruhsatsız tabanca ve suçtan elde edilen para ele geçirildi.
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "Uyuşturucu/Uyarıcı Madde İmal ve Ticaretine" yönelik operasyon düzenlendi.
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "Uyuşturucu/Uyarıcı Madde İmal ve Ticaretine" yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, icra edilen operasyonda; uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen M.A. ve M.B. isimli şahıslar yakalandı.
Metamfetamin maddesi, Esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 21 adet 9 mm fişek ve 10.285 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. - IĞDIR
