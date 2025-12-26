Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 6 zanlı tutuklandı

Iğdır'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretiyle mücadele kapsamında Tuzluca ilçesinde çalışma başlattı. Bu kapsamda ilçede belirlenen 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, zanlılardan uyuşturucu madde temin ettikleri tespit edilen 14 kişi de "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - IĞDIR