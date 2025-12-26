Haberler

Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 6 zanlı tutuklandı

Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 6 zanlı tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Jandarma, Tuzluca ilçesinde eş zamanlı olarak 7 adrese baskın düzenleyerek uyuşturucu ticareti yapan şüphelileri yakaladı. 14 kişi de uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçundan gözaltına alındı.

Iğdır'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretiyle mücadele kapsamında Tuzluca ilçesinde çalışma başlattı. Bu kapsamda ilçede belirlenen 7 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, zanlılardan uyuşturucu madde temin ettikleri tespit edilen 14 kişi de "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
TFF 51 kişiyi PFDK'ya sevk etti! Aralarında hakem Ali Palabıyık da var

Futbolda deprem büyüyor! Onlarca isim arasında Süper Lig hakemi de var
Amedspor maçına davet edilen Leyla Zana, teklifi geri çevirdi

Bursaspor maçında yaşananlardan sonra gelen teklifi reddetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
AK Parti harekete geçti: Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor

Vatandaşın yaka silktiği konu için yasal düzenleme geliyor
Apar topar final yapan dizi hakkında bomba iddia: Set çalışanını döverek öldürdüler

Final yapan dizi için bomba iddia: Set çalışanı dövülerek öldürüldü
Suudi Arabistan'da gizli oryantal dans dersleri gündem oldu

Görüntüler, şeriatla yönetilen o ülkeden
18 yaşındaki Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Kapıcı gözaltında

Sümeyye'nin ölümünde gizem çözüldü! Katili yasak aşkı çıktı
Rus kadının zorla öpülmeye çalışıldığı anlar! Kamera her şeyi kaydetti

Rus kadının zor anları! Kamera rezilliği böyle kaydetti
Görüntüleri elden ele dolaşıyor: Konya'da vergi dairesinde çalışan kadınla ilgili bomba iddia

Yer: Konya! Videodaki kadın memurla ilgili vahim bir iddia var