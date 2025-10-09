Haberler

Iğdır’da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Iğdır’da gerçekleştirilen geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Iğdır'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen geniş çaplı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, 5'i tutuklandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri uzun soluklu çalışmalar neticesinde, kentte sokak satıcılığı yapan ve kamuoyunda "torbacı" olarak bilinen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

7 adrese eş zamanlı baskın

3 aylık teknik ve fiziki takiplerin ardından belirlenen 7 farklı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Operasyonda 20,85 gram esrar, 6,80 gram metamfetamin, 10 adet sentetik ecza,3 adet kağıda emdirilmiş bonzai,1 adet tabanca, 2 adet şarjör, 9 adet fişek, 1 adet pompalı tüfek, 5 adet kartuş, uyuşturucu madde içiminde kullanılan çeşitli aparatlar ele geçirildi.

5 şüpheli tutuklandı

Operasyon kapsamında 7 şüpheli gözaltına alınırken, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 10 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
