Iğdır'da torbacılara darbe: 15 adrese eş zamanlı operasyon

Iğdır'da "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik 15 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, il genelinde 15 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda; 161,22 gram metamfetamin, 210 gram skunk, 62,56 gram esrar, 2 adet tüfek, 1 adet pompalı tüfek,1 adet tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları adli mercilerce uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklanırken, 13 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanma suçu kapsamında adli işlem gerçekleştirildi. - IĞDIR