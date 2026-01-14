Haberler

Iğdır'da torbacılara darbe: 15 adrese eş zamanlı operasyon

Iğdır'da torbacılara darbe: 15 adrese eş zamanlı operasyon
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da torbacılara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 15 adrese baskın yapılırken, 161 gram metamfetamin, 210 gram skunk ve 62 gram esrar ele geçirildi. 11 kişi gözaltına alındı.

Iğdır'da "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik 15 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, il genelinde 15 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda; 161,22 gram metamfetamin, 210 gram skunk, 62,56 gram esrar, 2 adet tüfek, 1 adet pompalı tüfek,1 adet tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları adli mercilerce uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklanırken, 13 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanma suçu kapsamında adli işlem gerçekleştirildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor

ABD ile İran gerginliği zirveye çıktı, Türkiye hemen harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi

Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni dönem yarın resmen başlıyor
Sevgilisi genç kadını otel odasında bırakıp kaçtı, sonra ortalık fena karıştı

Sevgilisini otel odasında bırakıp kaçtı! Sonra ortalık fena karıştı
Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Takımın bel kemiği gidiyor

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Takımın bel kemiği gidiyor
Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi

Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi
Eski İHD İzmir Eş Başkanı Avukat Ali Aydın öldürüldü

Eski İHD İzmir Eş Başkanı öldürüldü
AKOM tarih verip uyardı: İstanbul'da kar kalınlığı 10 santimetre olacak

AKOM tarih verip uyardı: İstanbul'da kar kalınlığı 10 santim olacak