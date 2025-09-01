Iğdır'da Traktör Paniği: Lastikler Sallandı

Iğdır'da seyir halindeki bir traktörün römork lastikleri, yerinden çıkacak gibi sallanınca trafikte paniğe neden oldu.

Olay, Iğdır merkez Alikamerli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, taş yüklü bir römorku çeken traktör, şehirler arası kara yolunda ilerlediği sırada römorkun hem ön hem de arka lastiklerinde ciddi bir dengesizlik gözlendi. Lastiklerin tekerlek göbeğinden ayrılacakmış gibi sağa sola sallandığını fark eden diğer sürücüler, durumu fark eder etmez güvenli mesafeyi koruyarak traktörden uzaklaştı. - IĞDIR