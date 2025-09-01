Iğdır'da Traktör Paniği: Lastikler Sallandı

Iğdır'da Traktör Paniği: Lastikler Sallandı
Iğdır'da seyir halindeki bir traktörün römork lastikleri ciddi bir dengesizlik göstererek trafikte paniğe neden oldu. Diğer sürücüler, lastiklerin tekerlek göbeğinden ayrılma ihtimaline karşı güvenli mesafe aldı.

Iğdır'da seyir halindeki bir traktörün römork lastikleri, yerinden çıkacak gibi sallanınca trafikte paniğe neden oldu.

Olay, Iğdır merkez Alikamerli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, taş yüklü bir römorku çeken traktör, şehirler arası kara yolunda ilerlediği sırada römorkun hem ön hem de arka lastiklerinde ciddi bir dengesizlik gözlendi. Lastiklerin tekerlek göbeğinden ayrılacakmış gibi sağa sola sallandığını fark eden diğer sürücüler, durumu fark eder etmez güvenli mesafeyi koruyarak traktörden uzaklaştı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
