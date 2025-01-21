Üye Girişi
Haberler
Ümit Özdağ adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan Ümit Özdağ ile ilgili yeni gelişme
Sağ kolu gözaltına alındığı anları anlattı: 100'e yakın polis...

Sağ kolu gözaltına alındığı anları anlattı: 100'e yakın polis...
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde yangın: 10 ölü, 32 yaralı

Bolu'da kayak merkezindeki otelde yangın! Bilanço ağırlaşıyor
Tanju Özcan: Sanırım bakanlar açıklayacak, rakamı telaffuz etmeye psikolojim el vermiyor

Canlı yayına bağlanan Tanju Özcan'dan infial yaratacak açıklama

Iğdır'da Trafik Kazası: Sürücü Sıkıştı, İtfaiye Kurtardı

Iğdır'da Trafik Kazası: Sürücü Sıkıştı, İtfaiye Kurtardı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır merkez Pirsultan Abdal Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir ticari taksi sürücüsü sıkıştı. İtfaiye ekipleri, sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Iğdır'da dün akşam saatlerinde Iğdır merkez Pirsultan Abdal Mahallesi, Mehmet Çavuş Anıtı önünde meydana gelen trafik kazasında, bir ticari taksi içinde sürücüsü sıkıştı.

Kazanın ardından olay yerine intikal eden İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri, 76 T 0121 plakalı ticari takside sıkışan sürücüyü büyük bir titizlikle kurtardı. Sürücü, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, kazazedeyi ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Kartalkaya'daki faciadan yeni görüntüler
img

Gözaltına alınan Ümit Özdağ İstanbul Emniyeti'nde
img

Otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 kişinin can verdiği otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş

Otelin yorum sayfaları facianın geleceğini haber vermiş
Trump'ın imzaladığı kararnameyle 80 bin kaçak Türk vatandaşı iade edilebilir

Attığı imza ülkedeki 80 bin Türk vatandaşının uykularını kaçıracak
4 yaşında çocuğu olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu

Çocuğun babası olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı sessizliğini bozdu
Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı: Can pazarı yaşanıyordu

Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı!
Vlahovic beş escortla otelde yakalandı

İşte yıldız futbolcunun 5 escortla otelden çıktığı anlar
Ünlü ilahiyatçı Abdülaziz Bayındır'dan ezber bozan 'Sünnet' çıkışı

Ünlü ilahiyatçıdan ezber bozan "Sünnet" çıkışı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.