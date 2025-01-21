Iğdır'da Trafik Kazası: Sürücü Sıkıştı, İtfaiye Kurtardı

Iğdır'da dün akşam saatlerinde Iğdır merkez Pirsultan Abdal Mahallesi, Mehmet Çavuş Anıtı önünde meydana gelen trafik kazasında, bir ticari taksi içinde sürücüsü sıkıştı.

Kazanın ardından olay yerine intikal eden İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri, 76 T 0121 plakalı ticari takside sıkışan sürücüyü büyük bir titizlikle kurtardı. Sürücü, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, kazazedeyi ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - IĞDIR