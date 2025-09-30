Haberler

Iğdır'da Tarihi Eser ve Silah Kaçakçılığına Operasyon

Iğdır'da Tarihi Eser ve Silah Kaçakçılığına Operasyon

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuzluca ilçesinde yaptığı operasyonda tarihi eser ve silah kaçakçılığına yönelik başarılı bir müdahale gerçekleştirdi. Operasyonda 44 sikke, 136 tarihi obje ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tuzluca ilçesinde düzenledikleri operasyonla tarihi eser ve silah kaçakçılığına ağır darbe vurdu. Operasyonda ayrıca uyuşturucu imal ve ticareti suçundan aranan bir şüpheli de yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri istihbarat çalışmaları sonucunda Tuzluca İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında belirlenen adrese baskın yaptı. Aramalarda 44 adet sikke, 136 adet tarihi obje, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 5 adet tabanca mühimmatı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - IĞDIR

