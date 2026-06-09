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Iğdır'daki polis-sürücü olayında idari soruşturma açıldı

Iğdır'daki polis-sürücü olayında idari soruşturma açıldı
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Iğdır'da bir sürücü ile polis memuru arasında yaşanan ve güvenlik kamerası görüntüleriyle gündeme gelen olayla ilgili adli tahkikat devam ederken, Iğdır Valiliği idari soruşturma başlattı.

Iğdır'da bir sürücü ile polis memuru arasında yaşanan ve güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından gündeme gelen olayla ilgili adli tahkikat devam ederken, Iğdır Valiliğince idari soruşturma başlatıldı.

Iğdır'da bir sürücü ile polis memuru arasında yaşanan olayla ilgili başlatılan adli tahkikat sürerken, Iğdır Valiliği tarafından da idari soruşturma başlatıldığı bildirildi. Edinilen bilgilere göre, kamuoyunda geniş yankı uyandıran olayın ardından adli sürecin yanı sıra idari inceleme de devreye alındı. Soruşturma kapsamında güvenlik kamerası görüntüleri, tarafların beyanları ve olayla ilgili düzenlenen tutanakların detaylı şekilde değerlendirildiği öğrenildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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