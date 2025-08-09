Iğdır'da Su Kanalına Düşen İnek Kurtarıldı

Iğdır'da Su Kanalına Düşen İnek Kurtarıldı
Güncelleme:
Iğdır'ın Çalpala köyünde otlayan bir inek, dengesini kaybedip su kanalına düştü. Köylülerin ve kepçe operatörünün yardımıyla kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.

Iğdır'ın Çalpala köyünde su kanalı etrafında otlarken dengesini kaybedip suya düşen inek kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre Iğdır'ın Çalpala köyünde otlayan bir inek, dengesini kaybederek su kanalına düştü. Akıntıya kapılan hayvanı gören köylüler, durumu hemen yakındaki kum ocağında çalışan kepçe operatörüne bildirdi. İki köylü suya girerek ineği iple bağladı. Kepçe yardımıyla kanaldan çıkarılan inek, sahibine teslim edildi. - IĞDIR

