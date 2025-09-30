Iğdır'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: Çok Sayıda Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Silah Kaçakçılığı ile Mücadele kapsamında gerçekleştirilen istihbarat çalışmaları sonucunda merkez ilçede düzenlenen operasyonda önemli miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Uyuşturucu imal ve ticareti suçunu işlediği belirlenen 3 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda; 1 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 173 adet Kalaşnikof mühimmatı ve 18 adet tabanca mermisi bulundu. Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Yetkililer, devletin menfaatlerini korumak amacıyla, kişilere veya yasadışı örgütlere haksız kazanç sağlayan her türlü kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. - IĞDIR