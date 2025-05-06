Iğdır'da Şiddetli Yağış Sonrası Sel Felaketi
Iğdır'da etkili olan sağanak yağış, Aralık ilçesinde sele neden oldu. Sel suları, karayolunda ulaşım aksaklıklarına yol açarken, hayvan barınakları ve evlerde su baskınları meydana geldi. Iğdır İl Özel İdaresi ve diğer ekipler bölgeye sevk edildi.
Iğdır'da sağanak yağış sonrası etkili olan sel hayatı olumsuz etkiledi
Iğdır'da bugün öğlen sonra başlayan şiddetli sağanak yağış, Aralık ilçesine bağlı köylerde sele neden oldu. Yağışla birlikte oluşan sel suları, Nahçıvan-Iğdır karayolunda kaya parçaları ve çamur birikintileriyle birlikte ulaşımda aksamalara yol açtı. Etkili olan sel nedeniyle ilçede ve ilçeye bağlı köylerde hayvan barınakları ve evlerde su baskınları yaşandı. Yaşanan olumsuzluk üzerine, Iğdır İl Özel İdaresi, Karayolları ve DSİ ekipleri bölgeye sevk edildi. - IĞDIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa