Iğdır'da kart dolandırıcılığı operasyonu: 6 gözaltı

Iğdır'da banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Iğdır'da belirlenen 5 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 19 banka ve kredi kartı, 8 cep telefonu, 6 SIM kart, 1 flash bellek, 1 av tüfeği, 8 mermi, 1 satır, 1 pürmüz başlığı ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı