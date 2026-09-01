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Iğdır'da kart dolandırıcılığı operasyonu: 6 gözaltı

Iğdır'da kart dolandırıcılığı operasyonu: 6 gözaltı
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Iğdır'da banka ve kredi kartı dolandırıcılığı ile suçtan kaynaklanan malvarlığı aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı; adreslerde çok sayıda kart, telefon ve uyuşturucu aparatı ele geçirildi. Şüphelilerden 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Iğdır'da banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Iğdır'da belirlenen 5 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 19 banka ve kredi kartı, 8 cep telefonu, 6 SIM kart, 1 flash bellek, 1 av tüfeği, 8 mermi, 1 satır, 1 pürmüz başlığı ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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