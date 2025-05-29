Iğdır'da Rüşvet Soruşturmasında İki Tutuklama

Iğdır'da rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 kişiden 2'si sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince savcılık koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 adliye çalışanı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmada toplanan deliller ve alınan ifadeler doğrultusunda 2. Asliye Ceza Mahkemesi ve İnfaz Mahkemesi'nde görevli yazı işleri müdürlerinden T.Ç. ve Ü.Y., "rüşvet vermek" ve "irtikap" suçlamalarıyla Iğdır 1. Asliye Ceza Mahkemesince tutuklandı. Yazı işleri müdürü M.H. ise ifade işlemleri sonrası savcılık kararıyla serbest bırakıldı. - IĞDIR