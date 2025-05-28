Iğdır'da Rüşvet Soruşturmasında 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Iğdır'da Rüşvet Soruşturmasında 3 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
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Iğdır'da yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma, adliye çalışanlarını da kapsıyor.

Iğdır'da rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında aralarında adliye çalışanlarının da olduğu ve gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında çeşitli delillere ulaşıldığı ve şüphelilerin ifadelerinin alındığı öğrenildi. Emniyet birimlerinin titizlikle yürüttüğü çalışma sonucunda adliyeye sevk edilen şüphelilerin, rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla yargı sürecine dahil edileceği bildirildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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