Iğdır'da 2 polisin bir vatandaşı darp ettiği iddiasına bakanlıktan idari soruşturma

Iğdır'da 2 trafik polisinin bir vatandaşı darp ettiği iddiasıyla sosyal medyada yayılan videonun ardından İçişleri Bakanlığı tarafından idari soruşturma başlatıldı.

Iğdır'da 12 Haziran'da '2 trafik polisinin bir vatandaşı darp ettiği' iddiasıyla bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında görüntüler yer almıştı.

Söz konusu görüntülerle ilgili olarak, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla iddiaların araştırılması amacıyla idari soruşturma başlatıldı. Olayın hukuki, idari ve teknik tüm yönleriyle şeffaf bir şekilde incelenip aydınlatılması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından Mülkiye Müfettişi ve Polis Müfettişi görevlendirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı