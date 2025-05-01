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Iğdır'da Park Halindeki Araç Yangın Çıkardı

Iğdır'da Park Halindeki Araç Yangın Çıkardı
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Iğdır'ın Dörtyol mevkiinde park halindeki bir otomobil aniden alev aldı. Araç sahibi ve çevredeki vatandaşlar yangına müdahale ederek itfaiye ekipleri gelmeden alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Iğdır merkez Dörtyol mevkiinde park halinde bulunan bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden alev aldı. Yangını fark eden araç sahibi ve çevredeki vatandaşlar, hızlıca yangın tüpleriyle müdahalede bulunarak alevleri kontrol altına aldı. Olay yerine itfaiye ekipleri de sevk edilirken, kısa sürede söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ancak araç, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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