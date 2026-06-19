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Iğdır'da kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi: 2 yaralı

Iğdır'da kontrolden çıkan otomobil iş yerine girdi: 2 yaralı
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Iğdır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bir iş yerine girdi. Kazada 2 kişi yaralanırken, araçta ve iş yerinde maddi hasar oluştu.

Iğdır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bir iş yerine girdi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralanırken, iş yerinde ve otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 PRE 710 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan iş yerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçtaki hava yastıkları açıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu araç içerisinde sıkışan sürücü bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçta bulunan bir diğer kişinin ise hafif yaralandığı ve sağlık ekiplerince kontrol altına alındığı öğrenildi. Kaza nedeniyle iş yerinde ve otomobilde maddi hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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