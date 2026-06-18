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Iğdır'da yolcu otobüslerinde kaçak ürün operasyonu

Iğdır'da yolcu otobüslerinde kaçak ürün operasyonu
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Iğdır'dan İstanbul'a giden iki yolcu otobüsünde yapılan aramalarda bin 359 paket kaçak sigara, 52 şişe kaçak alkol ve 28 paket kaçak çay bulundu. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Iğdır'da İstanbul'a sefer yapan iki yolcu otobüsünde yapılan aramalarda bin 359 paket kaçak sigara, 52 şişe kaçak alkol ve 28 paket kaçak çay ele geçirildi.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Iğdır'dan İstanbul'a yolcu taşıyan iki farklı firmaya ait yolcu otobüsünü şüphe üzerine durdurdu. Araçlarda yapılan kontrollerde, sebze yüklü kolilerin içerisine gizlenmiş halde toplam bin 359 paket gümrük kaçağı sigara, 52 şişe gümrük kaçağı alkol ve 28 paket gümrük kaçağı çay ele geçirildi. Operasyon kapsamında İ.A., M.R., E.H. ve M.M. isimli şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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