Haberler

Iğdır'da otobüsle uyuşturucu taşıyan 5 şüpheli tutuklandı, 592 gram ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır'da otobüsle uyuşturucu taşıyan 5 şüpheli tutuklandı, 592 gram ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da yolcu otobüsleri üzerinden emanet ve kargo yöntemiyle uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 592 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Iğdır'da yolcu otobüsleri üzerinden emanet ve kargo yöntemiyle uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 592 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında şüphelileri takibe aldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında, uyuşturucunun yolcu otobüsleri aracılığıyla emanet ve kargo şeklinde taşındığı belirlendi. Yürütülen takip çalışmalarının ardından gerçekleştirilen operasyonda 592 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.T., B.C.O., O.U., H.Ç. ve A.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 34 sitede yayınlandı.
Üzüm bağını sökenlere 212 bin TL! Çiftçiler Türkiye’nin gözbebeğine yöneldi

Üzüm bağını sökenlere 212 bin TL! Türkiye’nin gözbebeğine yöneldiler
Meteoroloji’den 3 ile turuncu, İstanbul dahil 15 ile sarı kodlu uyarı! Fırtına ve sağanak geliyor

3 ile turuncu, 15 ile sarı! Sel, su baskını, yıldırım, heyelan...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MİT, 'Balina James'i kıskıvrak yakaladı! Evinden 4 milyon dolar ve 64 lüks saat ele geçirildi

MİT "Balina James"i kıskıvrak yakaladı! Evinden deste deste para çıktı
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit bölgesinden acı haber! Şehidimiz var
Trump yönetiminden kritik atama! İnsan ticaretiyle mücadelenin başına getirildi

Kritik görev onun! En kirli suçla savaşacak
Amasya'da şap alarmı hayvan pazarlarını kapattırdı! 200 binden fazla büyükbaş aşılanıyor

Bir ilimiz alarmda! Hayvan pazarı kapatıldı, nedeni ise korkuttu
Trump’ın basın kuruluşlarına Beyaz Saray yasağına mahkeme engeli

Mahkemeden Trump'ı kızdıracak karar! Şimdi başı o kanallarla belada
Bayhan'dan olay sözler: Beni rahibeler büyüttü, ilk öğrendiğim din...

Bayhan'dan olay sözler: Beni rahibeler büyüttü, ilk öğrendiğim din...
Breaking Bad oyuncusu RJ Mitte’nin ölüm nedeni açıklandı

Genç oyuncunun ölüm nedeni belli oldu