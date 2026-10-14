Iğdır'da otobüsle uyuşturucu taşıyan 5 şüpheli tutuklandı, 592 gram ele geçirildi

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Iğdır'da yolcu otobüsleri üzerinden emanet ve kargo yöntemiyle uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 592 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında şüphelileri takibe aldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında, uyuşturucunun yolcu otobüsleri aracılığıyla emanet ve kargo şeklinde taşındığı belirlendi. Yürütülen takip çalışmalarının ardından gerçekleştirilen operasyonda 592 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.T., B.C.O., O.U., H.Ç. ve A.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı