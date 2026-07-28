Bulakbaşı Köyünde Ot Balyaları Yangında Küle Döndü

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesine bağlı Bulakbaşı köyünde çıkan yangında, ot balyalarının tamamı yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Karakoyunlu ilçesine bağlı Bulakbaşı köyünde Cemal Ürekil'e ait ot balyalarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek balyaların tamamını sardı. Olay yerine itfaiye ve jandarma sevk edildi. Yangında ot balyalarının tamamı yanarak kullanılamaz hale geldi. Otların tamamen yanmasının ardından yangın kendiliğinden sönerken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı