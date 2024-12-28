Üye Girişi
Haberler
DEM Parti heyeti ile Öcalan arasındaki görüşme sona erdi
İmralı'daki kritik görüşme sona erdi
Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Kayıtsız kalmayız
Erdoğan'dan asgari ücretle ilgili umutlandıran mesaj
Narin Güran davasında karar bu gece açıklanacak
Türkiye'nin konuştuğu davada mahkeme başkanından dikkat çeken açıklama
Putin'den Aliyev'e 38 kişinin öldüğü uçak kazası için telefon: Özür diliyoruz
Düşürülen yolcu uçağı için Aliyev'i aradı: Özür diliyoruz

Iğdır'da Öğrencilere Güvenli İnternet ve Polislik Eğitimi

Iğdır'da Öğrencilere Güvenli İnternet ve Polislik Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır Emniyet Müdürlüğü, 125. Yıl Anadolu Lisesi'nde 250 öğrenciye yönelik güvenli internet kullanımı, sosyal medya eğitimi ve polislik mesleğinin önemi hakkında bilgilendirme etkinliği düzenledi.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik, Siber Suçlarla Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 125. Yıl Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 250 öğrenciye yönelik bilgilendirme etkinliği düzenledi.

Etkinlikte, öğrenciler polislik mesleği, güvenli internet kullanımı ve bilinçli sosyal medya kullanımı konularında bilgilendirildi. Polislik mesleğinin önemine değinilen eğitimde, öğrenciler polislerin toplum güvenliğini sağlama noktasındaki rolleri hakkında bilgi aldı. Ayrıca, güvenli internet kullanımı ve sosyal medya platformlarında karşılaşılabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Siber suçlarla mücadele konusunda da önemli tavsiyeler paylaşılırken, öğrencilerin çevrimiçi ortamlarda daha bilinçli ve güvenli bir şekilde hareket etmeleri hedeflendi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

3 yıldır konuştuğu sevgilisinin fotoğrafını görünce adeta yıkıldı
img

Arabistan'a giden Terim, ilk transferini Süper Lig devinden yapıyor
img

Şam Valisi'nden dikkat çeken Türkiye mesajı: Bunu hiç unutmayacağız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüksel Güran'ın avukatı: Müvekkilimin iffetiyle oynanmak istendi
Herkesin aklındaki "İlişki" senaryosunu böyle çürütmeye çalıştı
Teröristbaşı Mazlum Kobani, bu sefer Rusya'ya yalvardı: Türkiye ile konuşun
Kobani, ABD'den sonra bir ülkeye daha yalvardı: Türkiye ile konuşun
Enişte ve baldızın öpüşme sahnesi izleyiciyi çileden çıkardı
Reyting için bunu da yaptılar
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Aziz Yıldırım'dan taraftarı heyecandan uyutmayacak hamle
Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Çatlasanız da patlasanız da adımlarımızı hesaplayarak atacağız
"Çatlasanız da patlasanız da adımlarımızı hesaplayarak atacağız"
Otomotiv devi Türkiye'den çekildi
Otomotiv devi Türkiye'den çekildi

Son Dakika Haberleri

İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 28 ARALIK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Az önce deprem mi oldu? 28 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD YURT DIŞI HARÇ PULU FİYATI 2025 | Yurt dışı harç pulu ne kadar, kaç TL? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? Arzum Kuruçalı kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Enis Destan'ın nişanlısı kim? Enis Destan annesi ne dedi, kimdir? Enis Destan nişanlısı Arzum Kuruçalı kim, kaç yaşında? MASTERCHEF 2. CEKETİ KAZANAN | MasterChef'te ilk 4'e giren ikinci yarışmacı kim? Masterchef 28 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kelebeğin Rüyası nerede çekildi, gerçek mi? Kelebeğin Rüyası konusu nedir, oyuncuları kimler? Yabani 50. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Gönül Dağı 159. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.