Iğdır'da MTSK Sınavlarına Teknolojik Kopya Düzenekleriyle Giriş Yapan 11 Kişi Yakalandı

Iğdır'da polis, Motorlu Taşıt Sürücü Kursu sınavlarına gizli cihazlarla kopya girmeye çalışan 11 kişiyi operasyonla yakaladı. Ele geçirilen teknolojik cihazlarla sınav güvenliği tehlikeye atıldı.

Iğdır polisinin düzenlediği operasyonla, Motorlu Taşıt Sürücü Kursu (MTSK) sınavlarına teknolojiyle donatılmış kopya düzeneğiyle girmeye çalışan 11 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, MTSK sınavı sırasında şüpheli hareketlerde bulunan bazı adayları takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, sınav salonlarına gizli cihazlarla giren şüphelileri operasyonla yakaladı.

Canlı yayınla kopya taktikleri

Yapılan aramalarda; organize şekilde hareket ettikleri değerlendirilen şüphelilerin üzerinden, sınav sorularını dışarıya aktarmaya ve cevapları içeriye iletmeye yarayan çeşitli teknolojik cihazlar ele geçirildi. Deliller arasında 9 adet gizli kamera, 11 adet Wi-Fi cihazı, 6 adet kulak içi kulaklık, 16 adet SIM kart ve 4 akıllı telefon bulunuyor.

Yasal süreç başlatıldı

Yakalanan şüpheliler hakkında, devlet sınavlarının güvenliğini tehlikeye atan eylemleri nedeniyle "6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyet yetkilileri, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve şebekenin diğer bağlantılarının da araştırıldığını bildirdi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
