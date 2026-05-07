Iğdır'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Iğdır'ın Aralık ilçesinde, karşı şeride geçen motosiklet sürücüsü Kemal Çetin, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyünde, otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Aralık ilçesinden Hasanhan köyü istikametine doğru üç tekerlekli motosikletiyle seyir halinde olan Kemal Çetin (66), karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen A.K. yönetimindeki otomobil, Çetin'in kullandığı motosiklete çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede Kemal Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çetin'in cenazesi, otopsi işlemleri için Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
