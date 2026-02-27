Haberler

İki motosiklet çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti: Kaçan sürücü yakalandı
Iğdır-Tuzluca karayolu üzerinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan diğer motosiklet sürücüsü yakalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Iğdır'da iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yerinde kaçan diğer motosiklet sürücüsü yakalandı.

Iğdır-Tuzluca karayolu Yaycı Köyü mevkiinde 23 Şubat'ta saat 15.30 sıralarında meydana gelen kazada, iki motosikletin çarpışması sonucu B.K. isimli vatandaş olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücülerden biri ise olay yerinden kaçtı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayın aydınlatılmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, kazanın meydana geldiği güzergah ve çevresinde geniş çaplı saha araştırması yapıldı. Farklı noktalarda bulunan güvenlik kameralarına ait toplam 68 saatlik görüntü incelendi.

Yapılan incelemeler sonucunda kazaya karışan diğer motosikletin sürücüsünün M.C.A., yolcusunun ise yaşı küçük A.S.M. olduğu tespit edildi. Çarpışmanın ardından motosiklet sürücüsünün yere düştüğü, diğer motosiklette bulunan şahısların ise olay yerinde durmayarak bölgeden uzaklaştıkları belirlendi.

Yakalanarak 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.S.M., savcılıktaki ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Motosiklet sürücüsü M.C.A. ise çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
