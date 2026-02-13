Haberler

Iğdır'da kız çocuğunun bıçaklı saldırıya uğradığı anlar kamerada

Iğdır'da 16 yaşındaki lise öğrencisinin okula giderken bıçaklı saldırıya uğradığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Iğdır'da 10 Şubat'ta Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde sabah 07.40'da meydana gelen olayda, okula gitmekte olan 16 yaşındaki D.B. isimli kız çocuğu, 23 yaşındaki Y.B. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Aldığı darbelerle yaralanan D.B. ambulansla Iğdır Dr. Nevruz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından Iğdır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Iğdır Şehit Bülent Yurtseven Polis Merkezi Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu Y.B. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.B., Sulh Ceza Hakimliği tarafından "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

"Sabah evden çıktım, birini bıçaklamam lazım" dedim.

Şüpheli Y.B.'nin ifadesinde, "Sabah evden çıktım. 'Birini bıçaklamam lazım' dedim. Yolda karşıma çıkan kızı bıçakladım" dediği öğrenildi.

Olay anı kamerada

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, D.B.'nin arkadaşlarıyla birlikte yürürken Y.B.'nin yanına yaklaşarak hiçbir şey söylemeden bıçakladığı, ardından bıçağı göstererek olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı. D.B.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - IĞDIR

