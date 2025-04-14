Iğdır'da Kaybolan Gencin Cansız Bedeni Bulundu

Iğdır'da, dün gece sınır hattında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu.

Türkiye- Ermenistan sınırında dün gece kaybolan İsmail Adir'in (28) arkadaşları durumu jandarmaya bildirdi. Adir'in bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri çalışma başlattı. Van İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Komutanlığı'na (JAK) bağlı dalgıçlar da bugün bölgedeki arama çalışmalarına katıldı. Dalgıçların yanı sıra AFAD ve jandarma ekipleriyle köy korucuları da nehir içinde ve kıyılarında çalışma yürüttü. AFAD ve JAK ekipleri, nehirde yaptıkları arama çalışmasında Adir'in cansız bedenini buldu. Cenaze bölgede yapılan incelemenin ardından Iğdır Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. - IĞDIR