Haberler

Iğdır'da tahliye kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti

Iğdır'da tahliye kanalına düşen çocuk hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'ın Yukarı Çarıkçı köyünde evinin önünde oynarken kaybolan Harun Doğru, ailesinin aramaları sonucu tahliye kanalında ölü olarak bulundu. Olay yerine gelen ekipler çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Iğdır'ın Yukarı Çarıkçı köyünde evinin önünde oynarken kaybolan çoçuk ailesinin aramaları sonucu tahliye kanalında bulundu. Olay yerine gelen ekipler, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Edinilen bilgilere göre, Iğdır'ın Yukarı Çarıkçı köyünde evinin önünde oynayan Harun Doğru bir süre sonra gözden kayboldu. Çocuklarını aramaya başlayan aile, evlerinin yanında bulunan tahliye kanalının kapaklarına takıldığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Harun Doğru'nun cenazesi, otopsi işlemleri için Iğdır Nevruz Erez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran'a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim

İran'ın tehdidi işe yaradı, Trump anında geri adım attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan'dan ayrılık kararı: Gönderin gitsin

Arda Turan'dan ayrılık kararı
'Yılın ekonomi yorumcusu' ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi

Ödüllü ekonomist, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Çinli Wang’ın hikâyesi milyonları ağlattı: 25 yaşında ama bebek boyutlarında

Yaşını öğrenenler inanmıyor! Görüntüsüyle herkesi ters köşe yaptı
Ankara'da 3 ton sahte deterjan ele geçildi

Tonlarca ele geçirildi! Hepsinde ünlü markaların ismi var
THY uçağında korku dolu anlar: Antalya'da radar direğine çarptı

THY uçağında korku dolu anlar! Yaralı yolcu hastaneye kaldırıldı
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlüler sağlık kontrolünden geçti

Gözaltındaki ünlülerden ilk görüntü!

Trump: İran'ı bu gece çok sert vuracağız, yakın zamanda İran petrolü elimize geçecek

Trump'tan altın yatırımcısını daha da endişelendirecek tehdit