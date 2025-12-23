Haberler

Iğdır'da kaçak kazı operasyonu: 4 şüpheli gözaltında

Iğdır'da kaçak kazı operasyonu: 4 şüpheli gözaltında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır'da jandarma tarafından yapılan operasyonda, izinsiz kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Iğdır'da jandarma tarafından yapılan kaçak kazı çalışmasında 4 kişi gözaltına alındı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuzluca ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yaptığı tespit edilen 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, kazıda kullanılan jeneratör ile çeşitli kazı malzemelerine de el konuldu.

Olayla ilgili soruşturmanın jandarma ekiplerince sürdürüldüğü bildirildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Karadağ, Türkiye için iptal ettiği vizesiz seyahat hakkını yeniden başlattı

Türkiye'ye vize zorunluluğu getiren ülkeden geri adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var: Dikkat çeken Özgür Özel detayı

Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var...
Ölüm riski var: Ticaret Bakanlığı 2 ürünün satışını yasakladı

Ölüm riski var: Ticaret Bakanlığı 2 ürünün satışını yasakladı
Akasya Durağı'nın Safiye'si yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali konuşuluyor

'Safiye' yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali ve değişimi konuşuluyor
Babacan'dan vahim uyuşturucu sözleri: Ben bizzat şahit oldum, inanılır gibi değil

Babacan'dan vahim sözler: Ben bizzat şahit oldum, inanılır gibi değil
Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var: Dikkat çeken Özgür Özel detayı

Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var...
Sadettin Saran'ın bekçisi serbest bırakıldı! İşte son günlerin en çok konuşulan villası

Saran'ın bekçisi serbest bırakıldı! İşte çok konuşulan o villa
Öldürülen futbolcunun cenazesine katılan kadın, silahlı kişiler tarafından öldürüldü

Öldürülen futbolcunun cenazesine katılan kadın öldürüldü