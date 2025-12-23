Iğdır'da kaçak kazı operasyonu: 4 şüpheli gözaltında

Iğdır'da jandarma tarafından yapılan kaçak kazı çalışmasında 4 kişi gözaltına alındı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuzluca ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yaptığı tespit edilen 4 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüpheliler gözaltına alınırken, kazıda kullanılan jeneratör ile çeşitli kazı malzemelerine de el konuldu.

Olayla ilgili soruşturmanın jandarma ekiplerince sürdürüldüğü bildirildi. - IĞDIR