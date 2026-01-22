Haberler

DEM Parti Iğdır İl Başkanı Deniz Kaynar tutuklandı

Iğdır'da izinsiz yürüyüş yapan gruba polis müdahale etti. 48 kişinin gözaltına alındığı olayda, DEM Parti Iğdır İl Başkanı Deniz Kaynar tutuklandı. 30 kişi serbest bırakılırken, 18 kişi adliyeye sevk edildi.

Iğdır'da düzenlenen izinsiz yürüyüşte gözaltına alınan DEM Parti Iğdır İl Başkanı Deniz Kaynar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Iğdır'da dün izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis tarafından müdahale sırasında gözaltına alınan 48 kişiden 30'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Gözaltındaki 18 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık ve mahkeme işlemlerinin ardından DEM Parti Iğdır İl Başkanı Deniz Kaynar tutuklandı. İl Genel Meclisi üyesi Medet Serhat hakkında ise ev hapsi kararı verildi, 16 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - IĞDIR

