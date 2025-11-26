Haberler

Iğdır'da Husumetli Aileler Arasında Silahlı Kavga

Güncelleme:
Iğdır'da, husumetli iki aile arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar, değnek, balta ve silah kullanarak birbirlerine saldırırken, olay mahallede paniğe yol açtı. Polis, durumu kontrol altına almak için havaya ateş açtı ve kaçan şüpheliler için çalışmalar başlatıldı.

Merkez Cumhuriyet Mahallesi Orhun Sokak'ta, aralarında daha önce husumet bulunan iki aile yeniden karşı karşıya geldi. Sokak üzerinde başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada taraflar yanlarına aldıkları değnek, balta, çekiç ve parke taşlarıyla birbirlerine saldırdı. Şiddetin artması üzerine aile bireyleri bu kez silah kullandı. Silah sesleri mahallede paniğe neden olurken, olayı kontrol altına almaya çalışan polis ekipleri havaya uyarı ateşi açtı. Silah kullanan bazı şahısların ara sokaklara kaçarak kayıplara karıştığı iddia edildi.

Olay sırasında bölgedeki okulun dağılma saatine denk gelmesi endişe yaşatırken, öğrencilerin herhangi bir yara almadan kurtulması büyük bir şans olarak değerlendirildi.

Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, mahallede güvenlik önlemleri artırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
