Iğdır'da hırsızlıktan 20 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Iğdır'da hırsızlıktan 20 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır'da hırsızlık suçundan hakkında 20 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P. (45), polisin operasyonuyla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Iğdır'da hakkında hırsızlık suçundan 20 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P., polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda, hakkında hırsızlık suçundan 20 yıl 10 ay 20 gün hapis cezası bulunan M.P.'nin (45) Iğdır'da olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan M.P., emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. M.P., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.