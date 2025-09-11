Haberler

Iğdır'da Elektrikli Bisiklet Kazasında Çocuk Yaralandı

Iğdır'da Elektrikli Bisiklet Kazasında Çocuk Yaralandı
Güncelleme:
Iğdır'da okul saatinde meydana gelen kazada, elektrikli bisiklet sürücüsü olan bir çocuk otomobille çarpıştı ve yaralandı. Olay yerine gelen vatandaşlar, çocuğa yardım etti. Sağlık ekipleri yaralı çocuğu hastaneye sevk etti.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Topçular Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Okul önündeki yoğunlukta ismi öğrenilemeyen çocuk, elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan çocuğun yardımına vatandaşlar koştu. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti. O anları kayıt altına alan bir vatandaş okul önünün okul giriş ve çıkış saatlerinde trafiğe kapatılmasını istedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - IĞDIR

