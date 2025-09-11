Iğdır'da Elektrikli Bisiklet Kazasında Çocuk Yaralandı

Iğdır'da okul saatinde otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü çocuk yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Topçular Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Okul önündeki yoğunlukta ismi öğrenilemeyen çocuk, elektrikli bisikletiyle seyir halindeyken otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan çocuğun yardımına vatandaşlar koştu. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti. O anları kayıt altına alan bir vatandaş okul önünün okul giriş ve çıkış saatlerinde trafiğe kapatılmasını istedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - IĞDIR