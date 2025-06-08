Iğdır'da Doktora Saldırı: Şahıs Tutuklandı

Iğdır'da Doktora Saldırı: Şahıs Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde görevli acil servis doktoru Umut T.'ye saldıran V.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırgan, doktorun itiraz etmesi üzerine saldırıda bulunmuştu. Doktorun yaralandığı öğrenildi.

Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi'nde görev yapan acil servis doktoru Umut T.'ye saldıran kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün akşam Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesi Acil bölümüne giden V.K., eşinin kimliğinin olmadığını belirtip eşine hamilelik testi için kendi üzerinden kayıt açılmasını istedi. Görevli doktor U.T., işlem usulsüz olduğu için duruma itiraz etti. Bunun üzerine V.K. doktora saldırdı. Saldırı sonrası "beyaz kod" verilirken güvenlik güçleri ve güvenlikler araya girerek V.K ve A.K.'yi gözaltına aldı. Doktorun parmağında kırık, kolunda çıkık ve yüzünde çizikler olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.K, tutuklanarak cezaevine gönderildi. V.K'nin arkadaşı A.K. ise serbest bırakıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla vuruldu! 15 yaşındaki çocuk gözaltında

Ülke şokta! Cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla kafasından vuruldu
Cezaevinden çıkan MasterChef'in olay ismi Murat Özdemir son halini paylaştı

Cezaevinden çıkan MasterChef yarışmacısının son hali ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler

Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! ABD maçında tribünden izlediler
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak

Baba Vanga'dan ürperten kehanet: İnsanlarla ilk kez tanışacaklar
29 kiloya kadar düşen Nihal Candan'ın son halini kardeşi paylaştı

İki kez kalbi duran Nihal Candan'ın son görüntüsü korkuttu
Selfi çekerken tişörtünde çok sayıda kene olduğunu fark etti

Selfi çekerken ölümle burun buruna geldiğini fark etti
Köylüler ayaklandı: Hayvancılık biter

Köylüler ayaklandı: Hayvancılık biter
Şehirlerarası otobüs yolu karıştırdı, İstanbul'da en olmadık yere girdi

Şehirlerarası otobüs yolu karıştırdı, İstanbul'da en olmadık yere girdi
Ustaların bayram yeni mesaisi! Günlük 4 bin lira kazanıyorlar

Ustaların bayram yeni mesaisi! Günlük 4 bin lira kazanıyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.