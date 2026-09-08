Iğdır’da Dilucu şehitleri dualarla anıldı

Iğdır'da Dilucu Sınır Kapısı'nda 8 Eylül 2015'te terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan 13 polis memuru, düzenlenen törenle anıldı.

Iğdır'da 8 Eylül 2015 tarihinde, Dilucu Sınır Kapısı'nda görev yapan polisleri taşıyan servis minibüsünün geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından yol kenarına döşenen uzaktan kumandalı mayının infilak ettirilmesi sonucu 13 polis şehit olmuştu. Aralık ilçesi Hasanhan köyü mevkiindeki anıtta saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende şehitlerin isimleri tek tek okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi. Program, anıta karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

Törene Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden, kurum amirleri, polis ve askerler, şehit yakınları, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı