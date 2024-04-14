Iğdır'da Dereye Düşen 6 Yaşındaki Çocuk İçin Arama Çalışması Başlatıldı

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde dereye düşerek kaybolan 6 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyünde yaşayan 6 yaşındaki Y.O, ailesi tarım arazisinde çalışırken eriyen kar suları ile debisi yükselen dereye düştü. Küçük çocuk akıntıya kapılarak kayboldu. Çocuğun ailesi ve köylüler yaptıkları aramalara rağmen çocuğu bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Köye giden AFAD ve jandarma ekipleri, çocuğun bulunması için çalışma başlattı. - IĞDIR