Iğdır'da sosyal medyadan DEAŞ propagandasına 1 gözaltı

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DEAŞ terör örgütünün sosyal medya platformlarındaki faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütünün sosyal medya platformlarındaki faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda N.K. isimli şahıs tarafından kullanılan sosyal medya hesaplarında DEAŞ terör örgütünü övücü ve yüceltici paylaşımlar yapıldığı, ayrıca halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni aşağılayıcı nitelikte içeriklerin yer aldığı tespit edildi.

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonla şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlemlerin yerine getirildiği bildirildi. - IĞDIR