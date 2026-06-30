Iğdır'da DEAŞ operasyonu: 36 şüpheli gözaltına alındı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Iğdır'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Güvenlik güçlerinin eş zamanlı operasyonunda 36 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şafak operasyonu düzenlendi. Güvenlik güçlerince kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, operasyon kapsamında adreslerde arama çalışmaları gerçekleştirildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı