Iğdır'da 16 yaşındaki kız öğrenciye bıçaklı saldırı davasında karar: Sanığa 20 yıl hapis

Iğdır'da 16 yaşındaki kız öğrenciye bıçaklı saldırı davasında karar: Sanığa 20 yıl hapis
Güncelleme:
Iğdır'da okula giderken bıçaklı saldırıya uğrayan 16 yaşındaki kız öğrencinin davasında mahkeme, sanığı 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Olay, 10 Şubat'ta meydana geldi ve sanık, 'çocuğa ve kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ceza aldı.

Iğdır'da okula giderken bıçaklı saldırıya uğrayan 16 yaşındaki kız öğrencinin davasında karar çıktı. Mahkeme, sanığı "canavarca hisle çocuğa ve kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan indirimsiz 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Olay, 10 Şubat'ta Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde sabah saat 07.40 sıralarında meydana geldi. Okula gitmekte olan 16 yaşındaki D.B., 23 yaşındaki Y.B.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan ambulansla Iğdır Dr. Nevruz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırıyı gerçekleştiren Y.B. ise olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında deliller kısa sürede toplanarak 17 Şubat 2026 tarihinde iddianame hazırlandı. İddianamenin mahkemece kabul edilmesinin ardından davanın ilk duruşması 26 Şubat'ta görüldü.

Iğdır 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen yargılama sonucunda dosya 5 Mart'ta karara bağlandı. Mahkeme, sanık Y.B.'yi "canavarca hisle, çocuğa ve kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan herhangi bir indirim uygulamadan 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Böylece olayın ardından yürütülen soruşturma ve yargılama süreci toplam 23 gün içerisinde tamamlandı. - IĞDIR

