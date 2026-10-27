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Iğdır'da bıçakla telefon gasp eden şüpheli, 6 saatlik kamera incelemesiyle tutuklandı

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Iğdır'da bıçakla telefon gasp eden şüpheli, 6 saatlik kamera incelemesiyle tutuklandı Haber Videosunu İzle
Iğdır'da bıçakla telefon gasp eden şüpheli, 6 saatlik kamera incelemesiyle tutuklandı
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Iğdır'da Cumhuriyet Mahallesi'nde bir vatandaşı bıçakla tehdit ederek cep telefonunu gasp eden şüpheli, polisin 6 saatlik kamera görüntüsünü incelemesi sonucu yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin üzerinden ele geçirilen telefon sahibine teslim edildi.

Iğdır'da bir vatandaşı bıçakla tehdit ederek cep telefonunu gasp eden şüpheli, polis ekiplerinin 6 saatlik kamera görüntülerini incelemesi sonucu yakalanarak tutuklandı. Gasp edilen telefon sahibine teslim edildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen cep telefonu gaspı olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Bir vatandaşın tanımadığı bir şahıs tarafından bıçakla tehdit edilerek cep telefonunun zorla alındığı olayla ilgili saha çalışmaları ve kamera incelemeleri gerçekleştirildi. Ekipler tarafından 6 saatlik kamera görüntüsünün incelenmesi sonucunda şüphelinin S.B. (33) olduğu tespit edildi. Düzenlenen çalışma sonucunda yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan, gasp edilen cep telefonu şüphelinin üzerinden ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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