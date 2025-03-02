Iğdır'da aileler arasında silahlı kavga: 2 ölü 2 yaralı

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde dehşet yaşandı. Kent merkezinde karşılaşan ve husumetli oldukları öğrenilen Kalkan ve Baktemur aileleri arasında sözlü tartışma yaşandı. Daha sonra Tuzluca ilçesine bağlı Katırlı köyünde karşılaşan grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

Saldırıda amca çocukları oldukları öğrenilen Osman Kalkan ve Çetin Kalkan hayatlarını kaybederken, Şaban Baktemur ile Eyüphan Kalkan yaralandı. 1 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili güvenlik güçleri köyde ve hastanede yoğun güvenlik önlemi aldı. Ambulanslarla Tuzluca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.