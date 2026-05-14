Iğdır'da 15 yıl hapis cezası bulunan kaçakçılık zanlısı yakalandı

Iğdır'da JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Eşyayı Gümrük İşlemlerine Tabi Tutmaksızın Ülkeye Sokmak" suçlarından hakkında toplam 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.M. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Iğdır S Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı