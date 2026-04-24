Iğdır'da 11 yıl 1 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Iğdır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, hakkında 11 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Dedektifleri) ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Ekiplerin titiz çalışmaları sonucu, "Basit Yaralama" ve "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Bulundurma" suçlarından aranan ve hakkında toplam 11 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.P. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemece tutuklanan B.P., Iğdır S Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı