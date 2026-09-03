Iğdır'da 10 Yıl Ceza Kaçağı İş Yerinde Yakalandı
Iğdır’da, hırsızlık suçundan hakkında 10 yıl 4 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, saklandığı iş yerinde yakalandı.
Iğdır'da, hırsızlık suçundan hakkında 10 yıl 4 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, saklandığı iş yerinde yakalandı.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, hırsızlık suçundan hakkında 10 yıl 4 ay 17 gün hapis cezası bulunan S.O. (47) isimli şahsın Melekli beldesinde bir iş yerinde saklandığı tespit edildi. Ekiplerin çalışmaları neticesinde yakalanan S.O., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı