Iğdır Cennetabat'ta elektrik kaynaklı yangının evi kullanılamaz hale getirdiği belirtildi

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Iğdır'ın Cennetabat köyünde elektrik tesisatı kaynaklı olduğu belirtilen yangında bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Iğdır'ın Cennetabat köyünde bulunan bir evde elektrik tesisatı kaynaklı olduğu belirtilen yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evde ciddi hasara yol açtı. Yangının ardından ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı