Iğdır 5. Hudut Tugay Komutanlığında devir teslim töreni

Iğdır 5. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü, görevini Tuğgeneral Özkan Şenol'a devretti.

Iğdır 5. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim Müşavirliği Başkanlığına atanmasının ardından, tugay komutanlığında devir teslim töreni düzenlendi. Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar ve il protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen törende Tuğgeneral Cavit Tütüncü, görevini Tuğgeneral Özkan Şenol'a devretti. Törende, Iğdır'a yaptığı hizmetlerden dolayı Tuğgeneral Tütüncü'ye teşekkür edilirken, yeni görevinde başarılar dilendi. Görevi devralan Tuğgeneral Özkan Şenol'a da yeni görevinde başarı temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı