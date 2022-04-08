İftar vakti içinde yaklaşık 100 bin lira bulunan kasa hırsızlığı kamerada

Karabağlar ilçesi Barış Mahallesi'nde 2 kişi, 4 Nisan günü iftar saatinde bir fırının önüne geldi. Şüphelilerden biri dışarıda gözcülük yaparken, diğeri ise anahtarla kapıyı açıp içeri girdi.

İÇİNDE 100 BİN LİRA BULUNAN KASAYI SÜRÜKLEYEREK ÇIKARDILAR

Bir süre iş yerinde dolaşan şüpheli, içerisinde yaklaşık 100 bin lira bulunan çelik kasayı sürükleyerek kapının önüne çıkardı. İki şüpheli, kasayı üzerini çarşafla kapatıp yanlarında getirdikleri çekçeke koyarak bölgeden uzaklaştı. İftarını yaptıktan sonra tekrar fırına gelen iş yeri sahibi, çelik kasanın yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri iş yerinde inceleme yaptı.

POLİS ŞÜPHELİNİN TANIDIK BİRİ OLMASI ÜSTÜNDE DURUYOR

Polis ekipleri, iş yerine anahtarla giren şüphelinin daha önce iş yerinde çalışmış olabileceğini aktarırken yaşanan olay saniye saniye kameralara yansıdı.