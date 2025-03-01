Bahçeli'den 'İmralı' açıklaması: Demokratikleşmeye omuz verenlere müteşekkiriz

"Demokratikleşmeye omuz verenlere müteşekkiriz"
Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı

Ramazan ayından rahatsızlığı pahalıya patladı! Zorlu CEO'su gözaltında
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü uzattığımız eli havada bırakmamalı

Erdoğan şehit aileleriyle buluştu! Mesajı PKK'nın uykularını kaçıracak
Trump'ı kıskandıracak görüntüler! Zelenskiy, Beyaz Saray'daki kavga sonrası bambaşka karşılandı

Zelenskiy, Beyaz Saray'daki kavga sonrası bambaşka karşılandı

İftar için horoz keserken kendini yaraladı, kan kaybından öldü

İftar için horoz keserken kendini yaraladı, kan kaybından öldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkent Ankara'nın Çubuk ilçesinde 58 yaşındaki Nurettin Erdem, iftar için horoz keserken kazara bacağından yaralandı. Komşularının yardımıyla Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi'ne götürülen Erdem, aşırı kan kaybı nedeniyle hayatını kaybetti. Erdem'in, böbrek yetmezliği bulunan torununa böbreğini vermek için işlemlerini yaptığı ve nakil için sıra beklediği öğrenildi.

Ankara'nın Çubu k ilçesinde horoz keserken bacağından yaralanan Nurettin Erdem, kan kaybından yaşamını yitirdi.

İftar için horoz keserken kendini yaraladı, kan kaybından öldü

İFTAR İÇİN HOROZ KESERKEN KENDİNİ YARALADI; KAN KAYBINDAN ÖLDÜ

Olay, öğle saatlerinde Akkuzulu Mahallesi'nde meydana geldi. İftar için horoz kesmek isteyen Nurettin Erdem, bıçakla bacağından yaralandı. Komşularının yardımıyla Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi'ne götürülen Erdem, aşırı kan kaybı nedeniyle hayatını kaybetti.

İftar için horoz keserken kendini yaraladı, kan kaybından öldü

NAKİL İÇİN SIRA BEKLİYORDU

1 ay önce umreden geldiği belirtilen Erdem'in, böbrek yetmezliği bulunan torununa böbreğini vermek için işlemlerini yaptığı ve nakil için sıra beklediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
img

Hikayenin sonunu görmeniz lazım
img

Terör örgütü PKK ateşkes ilan etti
img

"Babam yaşındasın" deyip reddettiği adam hayatını kararttı
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHasan Kasapoğlu:

Allah rahmet eylesin ömrü okadarmis

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüven önemlş:

ne garip bir iş horozu bacaklarına doğru mu çekti de bıçak horoz çırpınınca bacağına geldi. Allah rahmet etsin keşke marketten kalçalı but alsaydı onun yerine

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teğmenlerin ihracına karşı çıkan tuğgeneral emekliliğini istedi

Teğmenlerin ihracına karşı çıkan generalden dikkat çeken hareket
Canlı anlatım! Gol ofsayta takıldı

Gol ofsayta takıldı! Tempo inanılmaz
Zelenskiy'e Beyaz Saray'ın ardından bir şok da kendi ülkesinden

Zelenskiy'e Beyaz Saray'ın ardından bir şok da kendi ülkesinden
Dünya devlerinden alkışlık hareketler! Ramazan kutlamasını hazmedemeyen CEO'ya belki örnek olur

Ramazan kutlamasını hazmedemeyen CEO'ya belki örnek olur
Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı

Karısını başka bir erkekle yakalayan adam, dehşet saçtı
İş kuracaklara rekor destek verilecek! İşte şartlar

Rekor destek verilecek, işte şartlar

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.