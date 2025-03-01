İftar için horoz keserken kendini yaraladı, kan kaybından öldü

Ankara'nın Çubu k ilçesinde horoz keserken bacağından yaralanan Nurettin Erdem, kan kaybından yaşamını yitirdi.

İFTAR İÇİN HOROZ KESERKEN KENDİNİ YARALADI; KAN KAYBINDAN ÖLDÜ

Olay, öğle saatlerinde Akkuzulu Mahallesi'nde meydana geldi. İftar için horoz kesmek isteyen Nurettin Erdem, bıçakla bacağından yaralandı. Komşularının yardımıyla Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi'ne götürülen Erdem, aşırı kan kaybı nedeniyle hayatını kaybetti.

NAKİL İÇİN SIRA BEKLİYORDU

1 ay önce umreden geldiği belirtilen Erdem'in, böbrek yetmezliği bulunan torununa böbreğini vermek için işlemlerini yaptığı ve nakil için sıra beklediği öğrenildi.