İftar için horoz keserken kendini yaraladı, kan kaybından öldü
Başkent Ankara'nın Çubuk ilçesinde 58 yaşındaki Nurettin Erdem, iftar için horoz keserken kazara bacağından yaralandı. Komşularının yardımıyla Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi'ne götürülen Erdem, aşırı kan kaybı nedeniyle hayatını kaybetti. Erdem'in, böbrek yetmezliği bulunan torununa böbreğini vermek için işlemlerini yaptığı ve nakil için sıra beklediği öğrenildi.
Ankara'nın Çubu k ilçesinde horoz keserken bacağından yaralanan Nurettin Erdem, kan kaybından yaşamını yitirdi.
İFTAR İÇİN HOROZ KESERKEN KENDİNİ YARALADI; KAN KAYBINDAN ÖLDÜ
Olay, öğle saatlerinde Akkuzulu Mahallesi'nde meydana geldi. İftar için horoz kesmek isteyen Nurettin Erdem, bıçakla bacağından yaralandı. Komşularının yardımıyla Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi'ne götürülen Erdem, aşırı kan kaybı nedeniyle hayatını kaybetti.
NAKİL İÇİN SIRA BEKLİYORDU
1 ay önce umreden geldiği belirtilen Erdem'in, böbrek yetmezliği bulunan torununa böbreğini vermek için işlemlerini yaptığı ve nakil için sıra beklediği öğrenildi.