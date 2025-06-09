İETT Şoföründen Tepki Çeken Manevra: Bir Kadın Fenalaştı

İETT Şoföründen Tepki Çeken Manevra: Bir Kadın Fenalaştı
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İstanbul Eyüpsultan'da bir İETT şoförünün dönüş yaptığı sırada bekleyen vatandaşları sıkıştırması sonucu bir kadın bayıldı. Olay, vatandaşlar arasında tartışmalara yol açtı ve anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Eyüpsultan'da bir İETT şoförü dönüş yaptığı esnada bazı vatandaşların yakınından geçtiği için tepki gördü. Şoför, aracı vatandaşların üzerine sürerek dururken, bir kadın olay yerinde fenalaşarak bayıldı. O anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz akşam saatlerinde Eyüpsultan Teleferik Pierreloti otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, manevra yapan bir İETT şoförü bekleyen vatandaşları sıkıştırdığı gerekçesiyle tepki gördü. Yolculardan tepki gören şoför aracı vatandaşların üzerine sürerek durakladı. Vatandaşlar şoföre tepki gösterirken, aralarında tartışma çıktı. Tartışma esnasında bir kadın ise fenalaşarak bayıldı. Annesinin bayıldığını gören çocuk bağırarak yanına koştu. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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