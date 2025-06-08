İETT Otobüsünde Baba ve Yolcu Arasında Yumruklu Kavga

Arnavutköy'de İETT otobüsünde çocuğuna vuran baba ile vatandaş arasında yumruklu kavga kamerada

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de iddiaya göre bir İETT otobüsünde ses çıkardığı için çocuğuna bağırarak vuran bir kişi ile ona tepki gösteren vatandaş arasında kavga çıktı. Kavga anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Arnavutköy'de 36 TC isimli seferini yapan İETT otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre, bir yolcu ses çıkaran çocuğuna bağırarak vurdu. Çocuğuna vuran babaya bir yolcu ise tepki gösterdi. Babayla yolcu arasında çıkan sözlü tartışma yerini kavgaya bıraktı. Şahıslar birbirine yumruklarla saldırdı. Kavga diğer yolcuların araya girmesiyle ayrılırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahısların birbirine saldırdığı diğer yolcular ise araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü.